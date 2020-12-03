Рада визначила термін, на який призначатимуть главу САП

В Україні Верховна Рада відновила положення про п'ятирічний термін перебування на посаді керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Такий законопроєкт №4227 загалом було ухвалено на засіданні парламенту 3 грудня. За нього проголосували 289 присутніх у залі нардепів.

Документом відновлюється положення, згідно з яким глава української САП призначається на цю посаду терміном на 5 років.

Раніше дія цієї норми була призупинена. Зміни ж було внесено в абзац 4 п. 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів щодо реформи органів прокуратури".

Прикметно, що ухвалення цього проєкту закону дозволить обирати нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відповідно до загальних положень і на термін, передбачений законом "Про прокуратуру".

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