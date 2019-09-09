Головна Новини
10 вересня • оновлено в 06:42
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Рада візьметься за прослушку нардепів: що відомо

1.9т Читати матеріал російською

Комітет парламенту з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді ухвалити законопроєкт №1009 президента Володимира Зеленського про дозвіл прослуховувати народних депутатів.

Відповідне рішення комітет ухвалив на засіданні в понеділок, 6 вересня. Документом пропонується вилучити норму "Про статус народного депутата".

Національному антикорупційному бюро і Державному бюро розслідувань рекомендується дозволити самостійно знімати інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у рамках проведення негласних слідчих і розшукових дій.

Новини
Імпічмент президента: в Раді зробили важливий крок до ухвалення закону

Засідання Ради

Засідання Ради

Скріншот

Крім того, з Кримінального процесуального кодексу вилучаються так звані "правки Лозового", які були ухвалені в 2017 році, про порядок обчислення і продовження термінів досудового розслідування, призначення і проведення експертизи, можливості оскарження повідомлення про підозру.

Крім того, пропонується надати слідчому судді, суду під час оголошення рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою право не визначати розмір застави в кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в службовому кабінеті заступниці генерального прокурора України Анжели Стрижевської знайшли прослушку.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особа
Володимир Зеленський
Тег
Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
5
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel