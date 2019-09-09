Рада візьметься за прослушку нардепів: що відомо

Комітет парламенту з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді ухвалити законопроєкт №1009 президента Володимира Зеленського про дозвіл прослуховувати народних депутатів.

Відповідне рішення комітет ухвалив на засіданні в понеділок, 6 вересня. Документом пропонується вилучити норму "Про статус народного депутата".

Національному антикорупційному бюро і Державному бюро розслідувань рекомендується дозволити самостійно знімати інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у рамках проведення негласних слідчих і розшукових дій.

Засідання Ради Скріншот

Крім того, з Кримінального процесуального кодексу вилучаються так звані "правки Лозового", які були ухвалені в 2017 році, про порядок обчислення і продовження термінів досудового розслідування, призначення і проведення експертизи, можливості оскарження повідомлення про підозру.

Крім того, пропонується надати слідчому судді, суду під час оголошення рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою право не визначати розмір застави в кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в службовому кабінеті заступниці генерального прокурора України Анжели Стрижевської знайшли прослушку.

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