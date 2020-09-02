Рада візьметься за ліквідацію РДА і електронні трудові книжки: головні рішення 2 вересня

У середу, 2 вересня, Верховна Рада України зібралася на друге засідання четвертої сесії. На ньому вона планує розглянути низку економічних питань, а також законопроєкти, пов'язані із децентралізацією.

Пленарне засідання триватиме до обіду, а з 16:00 розпочнеться робота в комітетах, фракціях та групах. OBOZREVATEL стежить онлайн за найважливішими рішеннями парламенту (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Утворення військово-цивільних адміністрацій

Порядок денний передбачає розгляд законопроєкту №3913 "Про внесення змін до деяких законів України щодо утворення військово-цивільних адміністрацій" у першому читанні.

Ініціатори цієї законодавчої ініціативи зазначили, що документ розроблено у зв’язку з необхідністю забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації. Також його мета – забезпечення повсюдності та безперервності влади, гарантованого Конституцією України місцевого самоврядування на окремих територіях в умовах чергового етапу адміністративно-територіальної реформи.

Автори законопроєкту нагадали, що у деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей, які розташовані на лінії зіткнення, безпекова ситуація не дозволяє дотримуватися міжнародних стандартів забезпечення безпеки та демократичного виборчого процесу при проведенні чергових і перших місцевих виборів у 2020 році.

Це призведе до унеможливлення реалізації чергового етапу адміністративно-територіальної реформи на окремих територіях Донецької та Луганської областей та сталого виконання повноважень органами місцевого самоврядування, сформованими за результатами місцевих виборів, що відбулися 10 років тому.

З огляду на зазначене проєктом закону, пропонується визначити підстави утворення військово-цивільних адміністрацій об’єднаних територіальних громад.

Утворення та ліквідація РДА

Проєктом закону №3975 пропонується врегулювати питання здійснення реорганізації місцевих органів виконавчої влади у зв’язку з утворенням та ліквідацією районів. Документ розглядається у першому читанні

Зокрема, передбачається внесення змін до законів України "Про Кабінет міністрів України", "Про місцеві державні адміністрації", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань".

Зазначеними змінами пропонується врегулювати питання щодо утворення, реорганізації та ліквідації, найменування та перейменування місцевих державних адміністрацій Кабінетом міністрів України.

Крім того, законопроект зобов’язує уряд:

протягом двох місяців з моменту набрання чинності цим законом забезпечити ухвалення акту про порядок здійснення заходів, пов'язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією місцевих державних адміністрацій із визначенням критеріїв щодо розподілу в порядку правонаступництва прав та зобов’язань юридичних осіб, що припиняються внаслідок ліквідації або реорганізації.

Протягом шести місяців з моменту набрання чинності цим законом забезпечити здійснення реорганізації та безперервність діяльності районних державних адміністрацій у зв’язку із утворенням (ліквідацією) районів.

Електронний облік трудової діяльності

Також у першому читанні Верховна Рада розгляне законопроєкт №3623. Ним пропонується внести зміни до Кодексу законів про працю України, основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" та деяких інших законодавчих актів.

Автори законодавчої ініціативи стверджують, що вона дозволить створити умови для впровадження обліку трудової діяльності працівника в електронній формі, використання цих відомостей для підтвердження наявного стажу роботи для укладення трудового договору, призначення пенсій та інших цілей, передбачених законодавством.

Зокрема, реформа обліку трудової діяльності працівника полягає у поступовій відмові від паперових трудових книжок, що в перспективі створить можливості для:

зменшення витрат роботодавців на ведення паперового документообігу;

спрощення доступу до інформації про набутий стаж працівників для призначення виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, насамперед у випадку тимчасової втрати працездатності;

врахування даних стосовно освіти та кваліфікації, яку має населення, котре працює, та яку отримує молодь. Це необхідно для забезпечення узгодження пропозицій, які існують на ринку праці, та планування підготовки (перепідготовки) фахівців за актуальними напрямками;

усунення можливих ризиків і негативних наслідків втрати трудової книжки, її фізичного пошкодження, фальсифікації та внесення недостовірних відомостей до цього документа.

Доплати на догляд людям з інвалідністю

Документ №2031 розглядатиметься у другому читанні. Він передбачає внесення змін до Закону "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю".

Згідно з текстом законопроєкту, особам з інвалідністю з дитинства I групи встановлюється надбавка на догляд за ними в розмірі:

особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А I групи:

з 1 січня 2021 року – 150%в прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

з 1 січня 2022 року – 200% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи Б I групи:

100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Що ж до одиноких осіб з інвалідністю з дитинства II і III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду, то їм встановлюється надбавка на догляд за ними в розмірі 75% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А встановлюється в розмірі:

на дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років:

з 1 січня 2021 року – 150% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;

з 1 січня 2022 року – 200% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.

На дитину з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років:

з 1 січня 2021 року – 150% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років;

з 1 січня 2022 року – 200% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років.

Підтримка безробітних

Законопроєкт №3692 розглядатиметься у першому читанні. Його основне завдання –підтримка безробітних осіб та роботодавців, які стикаються з негативними соціально-економічними наслідками поширення на території України COVID-19.

В документі пропонується внести зміни до Розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік". Мова йде про надання можливості за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття здійснювати фінансування видатків за фактично надані послуги, пов’язані із функціонуванням інформаційно-аналітичних систем Державної служби зайнятості.

Крім того висувається ініціатива здійснити видатки на одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності та оплату соціальних послуг та заходів сприяння зайнятості, передбачених законодавством про зайнятість та загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

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