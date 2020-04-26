Рада візьметься за кадрові перестановки: Разумков назвав дату

Чергове позачергове засідання Верховної Ради України може відбутися наприкінці наступного тижня, хоча конкретний день поки не назначено.

На ньому, ймовірно, розглядатимуть кадрові питання. Про це під час брифінгу 26 квітня заявив голова ВРУ Дмитро Разумков, передає "Укрінформ".

"У мене є інформація, що депутати будуть звертатися з проханням провести позачергове засідання. Думаю, якщо воно все ж таки відбудеться, то наприкінці тижня", – сказав він.

Позачергове засідання ВРУ відбудеться наприкінці наступного тижня – Разумков

Разумков додав, що на цьому засіданні парламентарі мають розглянути кадрові призначення до Кабінету міністрів України, проте поки що відповідне подання зі сторони останнього не було зареєстровано у ВР.

"На скільки мені відомо, є різні бачення кадрових призначень до Кабміну, як у фракції "Слуга народу", так і в інших фракціях", – сказав голова ВРУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Грузинському парламенті просять Верховну Раду України не призначати Міхеїла Саакашвілі віцепрем'єр-міністром з питань реформ. В іншому разі це "підірве відносини між двома країнами та затьмарить співробітництво".