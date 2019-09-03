Рада розглядає історичні зміни: всі подробиці онлайн

У вівторок, 3 вересня, Верховна Рада України IX скликання розглядає низку важливих законопроектів, у тому числі документ №7203 про скасування депутатської недоторканності.

Порядок пленарного засідання був опублікований на офіційному сайті парламенту (щоб подивитися онлайн-трансляцію, доскрольте до кінця сторінки). Зокрема, народні обранці хочувть внести зміни до Конституції:

Про скасування адвокатської монополії.

Про отримання президентом права утворювати незалежні регуляторні органи, призначати й звільняти глав ДБР і НАБУ.

Про надання народу законодавчої ініціативи.

Про уповноважених ВРУ.

Про зменшення кількості депутатів до 300.

Про позбавлення мандата за пропуски і кнопкодавство.

Про консультативні та інші допоміжні органи ВРУ.

Верховна Рада України "112"

OBOZREVATEL стежить онлайн за всім, що відбувається:

10:00 – Ранкове пленарне засідання другої сесії Верховної Ради IХ скликання стартувало.

Крім того, планується, що під час відкриття сесії присягу на вірність українському народу складуть п'ять народних депутатів від партії "Слуга народу", які увійдуть до парламенту замість новоспечених чиновників – це Анатолій Остапенко, Тетяна Циба, Іван Калаур, Юлія Гришина й Ольга Руденко.

Нардепи в мережі досить емоційно висловлювалися про майбутнє засідання парламенту, зазначаючи, що воно може стати історичним у разі, якщо все-таки "слуги народу" знімуть із себе недоторканність.

У той же час нардеп від "Батьківщини" Олена Шкрум помітила, що склалися деякі проблемні моменти.

"Вперше в історії України – монокоаліція, вперше одна партія отримала понад 250 мандатів, сьогодні в умовах цієї нової реальності – перша Погоджувальна рада, де чомусь не дали слово всім головам комітетів (колеги, наполягайте на цьому, це надважливо! Голова комітету на Погоджувальній говорить не від свого імені, а від імені цілого комітету)", – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у комітеті Верховної Ради з правової політики та правосуддя відбулася суперечка через внесення змін до Основного Закону України.

Нагадаємо, що 29 серпня, у перший день роботи Верховної Ради України 9-го скликання, народні депутати проголосували за низку важливих призначень і законопроектів. Серед інших, нардепи у першому читанні схвалили довгоочікуваний законопроект про скасування депутатської недоторканності.

2 вересня Верховною Раді України рекомендували остаточно внести зміни до Конституції, які стосуються обмеження недоторканності народних депутатів.

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