Рада візьметься за імпічмент президенту України: названі терміни

Наступного тижня, 22 — 28 квітня, може бути визначена можлива дата розгляду у Верховній Раді України законопроекта про імпічмент президенту.

Про це заявив спікер ВР Андрій Парубій, повідомляє "Укрінформ". "Очевидно, це рішення ми будемо приймати спільно (з керівниками депутатських фракцій — Ред.) на погоджувальній раді (22 квітня — Ред.). На цьому тижні ми будемо проговорювати, які саме з тих законопроектів, по-перше, є готовими, узгоджені комітетом, і будемо приймати рішення. І в понеділок я зможу озвучити це рішення на погоджувальній раді або на брифінгу після погоджувальної ради", — сказав Парубій.

Верховна Рада "Дзеркало тижня"

За його словами, зараз зареєстровано п'ять законопроектів про імпічмент.

"Звичайно, є фракції, які наполягають на тому, щоб це також було включено в пакет, оскільки це також передбачає посилення контролюючої ролі парламенту і відповідальності", — сказав Парубій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Петро Порошенко заявив, що до сих пір не зняв вето з закону "Про імпічмент", оскільки він потребує ретельного доопрацювання і обговорення у Верховній Раді.

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