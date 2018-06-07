Бути чи не бути: Рада вирішує долю України. Онлайн

В четвер, 7 червня, Верховна Рада має прийняти або відхилити у другому читанні законопроект про створення Антикорупційного суду, від якого залежить європейське майбутнє України, а також фінансова та політична стабільність держави. (Щоб подивитися онлайн-трансляцію, доскрольте до кінця сторінки).

Розгляд цього документа стоїть першим на порядку денному. Однак, депутати ще мають прийняти 55 поправок до нього.

Як повідомив спікер Андрій Парубій, їхній розгляд займе близько години. Потім, на прохання двох фракцій, буде оголошено перерву для того, щоб профільний комітет міг проаналізувати розглянуті правки. У той же час глава парламенту має намір провести нараду голів фракцій.

Результат голосування вплине на відносини України зі світовими партнерами та фінансовими інституціями, зокрема Міжнародним валютним фондом. Ціна волевиявлення нардепів - мільярди доларів, ризик дефолту, репутація країни і доля європейських прагнень всіх українців.

За словами Парубія, орієнтовно голосування за законопроект відбудеться між 11:30 і 12:00.

Вранці 7 червня президент України Петро Порошенко зустрівся із фракцією БПП і закликав її членів проголосувати за прийняття законопроекту.

Представник президента України у Верховній Раді Ірина Луценко заявляє, що Порошенко особисто внесе поправку про повноваження громадської ради міжнародних експертів у законопроект про Вищий антикорупційний суд.

"Сьогодні на фракцію прийшов президент України як суб'єкт законодавчої ініціативи, і він внесе з трибуни, він буде виступати перед народними депутатами, цю правку, яка сьогодні о 5 ранку була узгоджена з нашими міжнародними партнерами", - сказала вона, передає "Інтерфакс-Україна ".

У той же час заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко" Сергій Березенко допустив, що Порошенко буде присутній в сесійній залі Верховної Ради під час голосування.

OBOZREVATEL закликає народних депутатів відповідально поставитися до ухвалення законопроекту і виконати обов'язок перед своїми виборцями. Громадські діячі та політики також просять Раду не затягувати із вирішенням цього питання.

Сьогодні Парламент розгляне закон про Антикорупційний суд. Від того, приймуть чи не приймуть цей закон, і в якій саме версії, залежить, без перебільшення, політичне майбутнє нашої країни. - Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 7 червня 2018 р

Постійний представник Кабінету міністрів у парламенті, народний депутат від Блоку Петра Порошенка Вадим Денисенко повідомив OBOZREVATEL, що поки не зрозуміло, чи є голоси у Верховній Раді України за створення Антикорупційного суду.

"Прогнози у мене 50/50. Станом на зараз, відповідь на питання, чи є 226 голосів у залі, я гадаю, відсутня у будь-якого", - сказав він.

Напередодні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вже пообіцяв подати у відставку в разі провального голосування, що загрожує країні черговою політичною кризою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 червня з'явилася заява США, в якій вони закликали Україну створити Антикорупційний суд, який відповідатиме вимогам МВФ.