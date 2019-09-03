Рада вирішила працювати до ночі: що це означає

Народні депутати ухвалили рішення продовжити засідання Верховної Ради України у вівторок, 3 вересня, після 18:00.
За це проголосували 317 парламентарів, проти – 0.
З пропозицією працювати до розгляду всіх питань порядку денного виступив спікер Ради Дмитро Разумков.
Попередньо нардепи підтримали раніше сформований порядок денний засідання.
Так, парламентарі повинні внести зміни до Конституції:
Про скасування адвокатської монополії.
Про отримання президентом права утворювати незалежні регуляторні органи, призначати і звільняти глав ДБР і НАБУ.
Про надання народу законодавчої ініціативи.
Про уповноважених ВРУ.
Про зменшення кількості депутатів до 300.
Про позбавлення мандата за пропуски і кнопкодавство.
Про консультативні та інші допоміжні органи ВРУ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У перший день роботи Верховної Ради України народні депутати проголосували за низку важливих призначень і законопроектів.
Серед інших, нардепи в першому читанні схвалили довгоочікуваний законопроект про скасування депутатської недоторканності.
2 вересня Верховною Раді рекомендували остаточно внести зміни до Конституції, які стосуються обмеження недоторканності народних депутатів.
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