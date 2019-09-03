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3 вересня • оновлено в 11:47
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/ Політика

Рада вирішила працювати до ночі: що це означає

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Народні депутати ухвалили рішення продовжити засідання Верховної Ради України у вівторок, 3 вересня, після 18:00.

За це проголосували 317 парламентарів, проти – 0.

З пропозицією працювати до розгляду всіх питань порядку денного виступив спікер Ради Дмитро Разумков.

Рада вирішила працювати до ночі: що це означає

Рада вирішила працювати до ночі: що це означає

Попередньо нардепи підтримали раніше сформований порядок денний засідання.

Так, парламентарі повинні внести зміни до Конституції:

  • Про скасування адвокатської монополії.

  • Про отримання президентом права утворювати незалежні регуляторні органи, призначати і звільняти глав ДБР і НАБУ.

  • Про надання народу законодавчої ініціативи.

  • Про уповноважених ВРУ.

  • Про зменшення кількості депутатів до 300.

  • Про позбавлення мандата за пропуски і кнопкодавство.

  • Про консультативні та інші допоміжні органи ВРУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Dell Alex
Dell Alex
И что это значит? ))))))))))))))
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