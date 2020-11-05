Рада відтермінувала призов до армії деяких українців

Верховна Рада відтермінувала призов на строкову військову службу деяких категорій громадян, щоб вони могли продовжити свою професійну діяльність.

Відповідний законопроєкт у першому читанні було ухвалено на засіданні ВРУ 5 листопада. За це рішення проголосувало 282 парламентарів.

Йдеться про проєкт закону про внесення зміни до статті 17 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо відтермінування від призову на строкову військову службу деяких категорій громадян. Його ініціатором став прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Документ 04.03.2020 було відкликано у зв’язку з відставкою уряду і повторно внесено без жодних змін новим складом Кабміну під тією ж назвою як проект №3689 від 18.06.2020, який на час підготовки цього огляду залишався без руху.

Так, законопроєктом пропонується доповнити восьмий абзац ч. 13 ст. 17 вказаного законі. Зокрема, запровадити відстрочку від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності, яка має надаватися особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту на весь період їх служби.

Законопроєкт очікує ще друге читання. Ухвалений документ набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Опісля Кабінет міністрів України у місячний строк має привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим законом. Крім цього, забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із ним.

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