Верховна Рада на першому засіданні в четвер, 29 серпня, проголосувала за відставку генерального прокурора України Юрія Луценка.

"За" висловилися 317 народних обранців. Тих, хто виступив би проти або утримався, не виявилося.

Луценко виступив із прощальною промовою і звернувся до нового глави ГПУ.

Рада відправила Луценка у відставку Скріншот з відео

"Три роки і чотири місяці тому я був політично призначений на посаду генерального прокурора України. Завдання мого призначення було нелегке – потрібно було зруйнувати НКВД-шну систему під назвою ГПУ. Це могла зробити тільки людина, яка пройшла і МВС, і Майдан, і тюрму. Смію сказати, що я це зробив", – сказав він.

"Упевнений, що мій наступник Руслан Рябошапка буде успішним прокурором. Крім того, вважаю, що можу спокійно дивитися в очі всім вам, і всім нашим громадянам, тому що за мої три роки ми досягли кращих показників протидії корупції, яка є нашою зоною відповідальності", – зазначив ексгенпрокурор.

Рада відправила Луценка у відставку Скріншот з відео

"Пане президенте, знаю, що ви важко працюєте над обміном полонених. Доповідаю, що Генеральна прокуратура разом з СБУ має 1100 засуджених терористів – можемо міняти побатальйонно. Всі наші повинні бути вдома, і ми для цього зробили все, що могли", – звернувся він до Зеленського.

Луценко пішов у відставку Скріншот з відео

"Я зробив усе, що міг, і йду з відчуттям великої гордості за свою країну!" – наголосив Луценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Луценко заявив, що після відходу з посади буде займатися спортом і своїм здоров'ям.

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