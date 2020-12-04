Рада відновила кримінальну відповідальність за брехню в декларації

Верховна Рада ухвалила компромісний законопроєкт, яким відновлюється відповідальність за декларування недостовірної інформації.

За документ №4460-д проголосували 289 народних депутатів. Серед них "Слуга народу" – 195 голосів, "Європейська солідарність" – 19, "Довіра" – 17, ОПЗЖ – 15, "Голос" – 13, "Батьківщина" – 11, "За майбутнє" – 9, позафракційні – 10.

Результати голосування за законопроєктом №4460-д

Законопроєктом пропонується накладати адміністративні стягнення у разі, коли відомості в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, будуть відрізнятися від достовірних на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (227 000 – 1 135 000 грн).

Кримінальний кодекс України доповнюється новою ст.366-2 (декларування недостовірної інформації), яка встановлює кримінальну відповідальність у разі, якщо задекларовані відомості відрізняються від достовірних на суму від 500 до 4 тис. прожиткових мінімумів для працездатних осіб (1 135 000 – 9 080 000 грн) у вигляді штрафу від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (42 500 – 51 000 грн) або громадських робіт від 150 до 240 годин з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

У разі ж, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 4 тис. прожиткових мінімумів для працездатних осіб (від 9 080 000 грн) передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 000 – 85 000 грн) або громадських робіт від 150 до 240 годин, або обмеження волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Також КК України доповнюється ст.366-3, в якій встановлюється кримінальна відповідальність за умисне неподання декларації у вигляді штрафу від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт від 150 до 240 годин з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Крім того, зміни вносяться і до Кримінального процесуального кодексу України. Так, кримінальні провадження, передбачені ст.366-2 і 366-3 КК України, будуть підсудні Вищому антикорупційного суду, а досудове розслідування даних кримінальних правопорушень здійснюватимуть детективи Національного антикорупційного бюро України.

Як писав OBOZREVATEL: