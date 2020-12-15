Рада відновила повноцінну роботу НАЗК, всупереч рішенню КСУ

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Політика
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Рада відновила повноцінну роботу НАЗК, всупереч рішенню КСУ

Верховна Рада відновила повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) із врахуванням позицій e скандальному рішенні Конституційного суду, яким було офіційно скасовано відповідальність за брехню в декларації.

Відповідний законопроєкт №4470 про внесення змін до закону "Про запобігання корупції" нардепи ухвалили за основу та в цілому на засіданні 15 грудня. Воно транслювалося онлайн на телеканалі Рада в YouTube.

Зазначається, що новий документ повинен знизити рівень корупції в Україні та відновити належну діяльність НАЗК. Також в законопроєкті йдеться про наділення Нацагентства необхідними повноваженнями і правами для їхньої реалізації.

Результати голосування на проєкт закону за основу

Відповідний підхід враховує рішення Конституційного суду від 27 жовтня. Тоді судді скасували відповідальність за недостовірне декларування майна і обмежили повноваження НАЗК.

Водночас ухвалений законопроєкт має зберегти ефективність і пропорційність інституційного механізму запобігання корупції. У ньому прописано порядок встановлення деяких особливостей такого реагування з боку НАЗК в разі вчинення відповідних дій суддями або суддями КСУ.

Результати голосування на проєкт закону в цілому

Також передбачається, що буде відкрито цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Запропонований законопроект також передбачає:

  • порядок здійснення контролю і повної перевірки декларацій і моніторинг способу життя суб'єктів декларування;

  • вводить правове регулювання особливостей врегулювання конфлікту інтересів в діяльності окремих категорій осіб;

  • встановлення особливості проведення повних перевірок декларацій і моніторингу способу життя щодо суддів, суддів КСУ.

  • правове регулювання порядку здійснення деяких додаткових заходів фінансового контролю;

  • забезпечення правового регулювання щодо відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення.

Реалізація закону не потребуватиме додаткових витрат із бюджету, а загалом його ухвалення:

  • сприятиме зниженню рівня корупції в Україні;

  • відновить належну діяльність НАЗК;

  • сприятиме виконанню міжнародних зобов’язань України у сфері запобігання та протидії корупції, подальшому втіленню європейських та євроатлантичних прагнень країни, зміцненню її авторитету на міжнародній арені тощо.

Картка законопроєкту
Картка законопроєкту на сайті ВРУ

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