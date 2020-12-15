Рада відновила повноцінну роботу НАЗК, всупереч рішенню КСУ

Верховна Рада відновила повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) із врахуванням позицій e скандальному рішенні Конституційного суду, яким було офіційно скасовано відповідальність за брехню в декларації.

Відповідний законопроєкт №4470 про внесення змін до закону "Про запобігання корупції" нардепи ухвалили за основу та в цілому на засіданні 15 грудня. Воно транслювалося онлайн на телеканалі Рада в YouTube.

Зазначається, що новий документ повинен знизити рівень корупції в Україні та відновити належну діяльність НАЗК. Також в законопроєкті йдеться про наділення Нацагентства необхідними повноваженнями і правами для їхньої реалізації.

Відповідний підхід враховує рішення Конституційного суду від 27 жовтня. Тоді судді скасували відповідальність за недостовірне декларування майна і обмежили повноваження НАЗК.

Водночас ухвалений законопроєкт має зберегти ефективність і пропорційність інституційного механізму запобігання корупції. У ньому прописано порядок встановлення деяких особливостей такого реагування з боку НАЗК в разі вчинення відповідних дій суддями або суддями КСУ.

Також передбачається, що буде відкрито цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Запропонований законопроект також передбачає:

порядок здійснення контролю і повної перевірки декларацій і моніторинг способу життя суб'єктів декларування;

вводить правове регулювання особливостей врегулювання конфлікту інтересів в діяльності окремих категорій осіб;

встановлення особливості проведення повних перевірок декларацій і моніторингу способу життя щодо суддів, суддів КСУ.

правове регулювання порядку здійснення деяких додаткових заходів фінансового контролю;

забезпечення правового регулювання щодо відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення.

Реалізація закону не потребуватиме додаткових витрат із бюджету, а загалом його ухвалення:

сприятиме зниженню рівня корупції в Україні;

відновить належну діяльність НАЗК;

сприятиме виконанню міжнародних зобов’язань України у сфері запобігання та протидії корупції, подальшому втіленню європейських та євроатлантичних прагнень країни, зміцненню її авторитету на міжнародній арені тощо.

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