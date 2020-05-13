Рада відновить колишній режим роботи з 18 травня

Верховна Рада України відновить звичні пленарні засідання з 18 травня.

Відповідне рішення ухвалили народні депутати на позачерговому засіданні уряду 13 травня. "За" проєкт постанови про організацію роботи Верховної Ради № 3434 проголосував 251 народний депутат.

За рекомендацією профільного комітету, постанова набуває чинності з 17 травня, а не від дня її ухвалення, як це зазначено в документі.

Цією постановою також визнається такою, що втратила чинність, постанова парламенту про деякі питання організації роботи Верховної Ради на період дії карантину.

Нагадаємо, раніше постановами №3218 і №3224 було ухвалено рішення, що нардепи працюватимуть у комітетах і фракціях.

16 березня Верховна Рада через епідемію коронавірусу скасувала два тижні пленарних засідань і збиралася тільки на позачергові. Такі засідання, зокрема, проводилися 17-го, 30 березня, 13-го, 16-го, 24-го і 30 квітня.

depo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 13 травня у другому читанні і в цілому ухвалила законопроєкт, який регулює роботу банківської діяльності та від якого, зокрема, залежить отримання фінансової допомоги від МВФ.

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