Рада відмовилася від спроб визнати СРСР агресором у Другій світовій війні

Верховна рада України не збирається повторно голосувати за проєкт звернення до міжнародних парламентів, у якому СРСР називають винуватцем початку Другої світової війни фактично нарівні з Німеччиною.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков. Він підкреслив, що, на жаль, немає такого механізму, як переголосування постанови (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У цьому парламенті жодного разу жоден законопроєкт або постанова двічі на голосування не ставилися. Я вважаю, що це не відповідає регламенту. І вдячний колегам, що вони мене в цьому підтримують..." – сказав глава ВРУ.

Разумков

За його словами, все "трапилося так, як трапилося", а провальне голосування депутатів щодо проєкту звернення до 75-ї річниці закінчення Другої світової війни нібито відображає настрої українського суспільства.

"Я не буду ставити на повторне голосування, знаходячи якісь аргументи, що хтось не встиг, хтось не проголосував", – підкреслив Разумков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада не змогла ухвалити звернення до парламентів інших країн щодо святкування 75-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі, в якому також йдеться про агресію Росії на сході України.

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