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Рада відмовилася розглядати звільнення Клімкіна: що далі

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У понеділок, 1 липня, Комітет у закордонних справах Верховної Ради не розгляне постанову про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ.

Про це заявив член Комітету Володимир Ар'єв, передає УНН.

"Це питання за наполяганням деяких членів комітету буде знято з порядку денного. Після останніх подій члени комітету мають великий сумнів у тому, що це питання доцільно ставити зараз взагалі", – пояснив нардеп.

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При цьому Ар'єв назвав такими "подіями" не тільки "дії в Парламентській асамблеї, а й пов'язані з нотами".

Голова комітету Ганна Гопко підкреслила, що розгляд подання на звільнення Клімкіна перенесли на 9 липня.

"Ми прийняли зараз рішення – у вівторок о 12:00 зібрати комітет, щоб схвалити (проект постанови про звільнення Клімкіна – Ред.)", – зазначила вона.

Павло Клімкін

Павло Клімкін

Вона також повідомила, що на засідання комітету буде запрошений Вадим Пристайко, кандидатуру якого на посаду глави МЗС пропонує парламенту президент України Володимир Зеленський.

Гопко прогнозує, що комітет підтримає звільнення Клімкіна та погодиться з кандидатурою президента на пост міністра.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ України Павло Клімкін ще 17 травня написав заяву про свою відставку. Президент Володимир Зеленський 30 травня вніс до Верховної Ради подання про звільнення глави МЗС, але 6 червня нардепи провалили голосування щодо відставки міністра.

11 червня міністр закордонних справ Клімкін попросив народних депутатів проголосувати за його відставку.

27 червня президент України Володимир Зеленський звинуватив МЗС України в тому, що дипвідомство відправило відповідь на ноту Росії про полонених українських моряків, навіть не спромігшись обговорити його зміст з главою держави.

1 липня парламентський комітет мав розглянути питання про звільнення Клімкіна. Також мало розглянуто призначення на цю посаду заступника голови Офісу президента Вадима Пристайко

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Особи
Павло КлімкінВолодимир Ар'євГанна ГопкоВадим Пристайко
Місце
Україна
Теги
Міністерство закордонних справ УкраїниВерховна Рада України
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Мир Миру
Мир Миру
Ясно вже, що Клімкін захищає інтереси України. А що робитиме пан Пристайко?
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Serov Oleg
Serov Oleg
бунт на корабле...вешать на реях!
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Бедный Петр
Бедный Петр
другая Рада уволит
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