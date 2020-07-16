Рада зібралася на урочисте засідання: прийшли Зеленський, президенти й перші нардепи

Верховна Рада 16 липня зібралася на урочисте засідання з нагоди 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет України.

Його відвідав президент Володимир Зеленський, під'їхавши до Ради на кортежі через двір Маріїнського палацу. OBOZREVATEL стежить за подіями в залі онлайн (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

16:30 – Перший президент незалежної України Леонід Кравчук зауважив, що ухвалення Декларації було складним кроком, адже радянський режим робив все для того, щоб український суверенітет не відбувся. Однак Україні, додав він, це вдалося.

Леонід Кравчук

16:20 – Думку Зеленського підтримали в своїх зверненнях з трибуни голова парламенту Дмитро Разумков і прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Виступ Разумкова і Шмигаля на засіданні ВРУ

16:15 – Володимир Зеленський під час виступу зазначив, що ця Декларація стала фундаментальним документом для створення української держави.

"30 років тому було зроблено впевнений крок до здобуття незалежності для України. Декларація наблизила перемогу українців у багатовіковій боротьбі за вільну та самостійну державу", – підкреслив він.

Президент Володимир Зеленський у Раді

16:10 – Присутнім у залі увімкнули історичні кадри підписання Декларації та проголошення незалежності України.

16:07 – На засіданні також було запрошено депутатів, котрі брали участь в затвердженні важливого документа. Тож після урочистого винесення Декларації про державний суверенітет України до зали присутні вшанували хвилиною мовчання тих із 355 нардепів, які підтримали документ, але їх уже немає в живих.

Урочисте засідання Ради

16:05 – Крім Зеленського на нього також прийшли перший президент незалежної України Леонід Кравчук, присутні Петро Порошенко й Віктор Ющенко.

Кравчук, Порошенко та інші запрошені на урочисте засідання Ради

16:00 – Рада відкрила урочисте засідання з нагоди 30-ї річниці ухвалення Декларації про держсуверенітет України.

Внесення Декларації у Раду

(Відео Telegram-каналу PavlovskyNews)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 років тому, 16 липня 1990 року Верховна Рада тоді ще Української Радянської Соціалістичної Республіки ухвалила Декларацію про державний суверенітет України.