Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт Зеленського про референдум
Монобільшість у Верховній Раді в 1-му читанні ухвалила законопроєкт "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".
За проєкт закону №3612 від 9 червня 2020 року, внесений президентом України Володимиром Зеленським проголосували 252 народних депутатів.
Проти голосували 41 нардеп, утрималися – 53, не голосували – 31.
Згідно із законопроєктом всеукраїнський референдум за народною ініціативою оголошують на вимогу не менш ніж 3 мільйонів громадян України, які мають право голосу. Оголошує проведення референдуму президент своїм указом. На всеукраїнський референдум може виноситися тільки одне питання.
Раніше OBOZREVATEL детально розібрав, які плюси і мінуси закладені в проєкт закону про референдум від глави держави.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про референдум, який реалізує конституційне право українців на волевиявлення.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
16 травня голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляв, що законопроєкт про референдум вже переданий на розгляд Венеціанської комісії, після чого за нього буде голосувати парламент.
Зі свого боку представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук повідомляв, що команда Зеленського розробила законопроєкт про референдум, на який винесуть питання про формат переговорів з Росією.
Також Стефанчук говорив, що на всеукраїнський референдум необхідно виносити питання, які об'єднують громадян, а не призводять до розбіжностей в суспільстві.
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