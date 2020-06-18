ВР в першому читанні ухвалила законопроєкт про референдум

Монобільшість у Верховній Раді в 1-му читанні ухвалила законопроєкт "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".

За проєкт закону №3612 від 9 червня 2020 року, внесений президентом України Володимиром Зеленським проголосували 252 народних депутатів.

Проти голосували 41 нардеп, утрималися – 53, не голосували – 31.

Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт Зеленського про референдум

Згідно із законопроєктом всеукраїнський референдум за народною ініціативою оголошують на вимогу не менш ніж 3 мільйонів громадян України, які мають право голосу. Оголошує проведення референдуму президент своїм указом. На всеукраїнський референдум може виноситися тільки одне питання.

Раніше OBOZREVATEL детально розібрав, які плюси і мінуси закладені в проєкт закону про референдум від глави держави.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про референдум, який реалізує конституційне право українців на волевиявлення.

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