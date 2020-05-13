Рада ухвалила законопроєкт, який дозволить приховувати майно

Юрій Сергієнко Політика 20:41, 13.05.2020 Оновлено: 00:38, 14.05.2020

Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт, який передбачає виключення з числа членів сім'ї суб'єкта декларування дітей, які не проживають із ним.

Відповідний документ №3355-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб'єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства" підтримали 244 нардепи.

Законопроєкт пропонує встановити, що дія закону про недопущення корупції поширюється на осіб, які входять до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства (крім акціонерного товариства), у статутному капіталі якого більше 50% часткою належать державі, посадових осіб органів акціонерного товариства, у статутному капіталі якого більше 50% акцій прямо або побічно належить державі.

Також він передбачає виключення з дії антикорупційного законодавства радників, помічників, уповноважених, прессекретаря президента, які виконують свої обов'язки на громадських засадах.

Проти цього проєкту виступили в Національному агентстві з питань запобігання корупції. У НАЗК зауважили, що це може призвести до випадків, коли суб'єкт декларування стане стверджувати, що не проживає разом із дитиною, щоб не декларувати набуте в її користь майно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо генпрокурорки Ірини Венедіктової про незадеклароване майно.

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