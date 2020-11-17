Рада ухвалила закон про завершення децентралізації в Україні: що змінилося в місцевому самоврядуванні

У вівторок, 17 листопада, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про створення та реорганізацію районних державних адміністрацій та передачу майна в зв'язку з утворенням і ліквідацією районів.

У другому читанні за документ №3651-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій" проголосували 301 нардеп.

Пояснимо, що в результаті реформи децентралізації в Україні було створено 1469 територіальних громад і 136 районів. Прийнятий законопроєкт вводить додаткові правові механізми для повноцінної роботи місцевого самоврядування.

Так новий закон регулює питання правонаступництва комунального та державного майна, бюджетних ресурсів, прав і зобов'язань, а значить дасть можливість працювати новообраним органам місцевого самоврядування.

Документ також дозволяє створювати районні державні адміністрації в зв'язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України.

Також закон регулює завершення повноважень і правонаступництво органів місцевого самоврядування. Ще він унормовує питання призначення виборів старост в затверджених урядом територіальних громадах.

Крім цього, документ передбачає продовження до закінчення бюджетного періоду виконання бюджетів територіальних громад, прийнятих на затвердження Кабінетом Міністрів територій територіальних громад в регіонах України та бюджетів районів.

Підкреслимо, що утворення та реорганізація районних державних адміністрацій здійснюється КМ після прийняття ВР рішення про утворення і ліквідації районів з урахуванням особливостей, встановлених цим законом.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні ліквідують більшість районів, скоротять тисячі чиновників і заощадять понад три мільярди гривень на їхніх зарплатах.