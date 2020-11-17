Рада ухвалила закон про завершення децентралізації в Україні: що змінилося в місцевому самоврядуванні

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Політика
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  • Законопроєкт вводить додаткові правові механізми для повноцінної роботи місцевого самоврядування

  • Також закон регулює завершення повноважень і правонаступництво місцевих органів

Рада ухвалила закон про завершення децентралізації в Україні: що змінилося в місцевому самоврядуванні

У вівторок, 17 листопада, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про створення та реорганізацію районних державних адміністрацій та передачу майна в зв'язку з утворенням і ліквідацією районів.

У другому читанні за документ №3651-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій" проголосували 301 нардеп.

Рада ухвалила закон про завершення децентралізації в Україні: що змінилося в місцевому самоврядуванні

Пояснимо, що в результаті реформи децентралізації в Україні було створено 1469 територіальних громад і 136 районів. Прийнятий законопроєкт вводить додаткові правові механізми для повноцінної роботи місцевого самоврядування.

Так новий закон регулює питання правонаступництва комунального та державного майна, бюджетних ресурсів, прав і зобов'язань, а значить дасть можливість працювати новообраним органам місцевого самоврядування.

Рада ухвалила закон про завершення децентралізації в Україні: що змінилося в місцевому самоврядуванні

Документ також дозволяє створювати районні державні адміністрації в зв'язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України.

Також закон регулює завершення повноважень і правонаступництво органів місцевого самоврядування. Ще він унормовує питання призначення виборів старост в затверджених урядом територіальних громадах.

Крім цього, документ передбачає продовження до закінчення бюджетного періоду виконання бюджетів територіальних громад, прийнятих на затвердження Кабінетом Міністрів територій територіальних громад в регіонах України та бюджетів районів.

Підкреслимо, що утворення та реорганізація районних державних адміністрацій здійснюється КМ після прийняття ВР рішення про утворення і ліквідації районів з урахуванням особливостей, встановлених цим законом.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні ліквідують більшість районів, скоротять тисячі чиновників і заощадять понад три мільярди гривень на їхніх зарплатах.

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