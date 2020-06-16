Рада ухвалила закон про культуру, якого вимагав Зеленський

Верховна рада затвердила проєкт закону про державну підтримку сфери культури та креативних індустрій в умовах пандемії СОVID-19, на чому раніше наполягав президент Володимир Зеленський.

Відповідне рішення було ухвалено у другом читанні на засіданні ВСУ 16 червня. За проголосувало 343 із 389 присутніх у залі парламентарів, 17 утрималися (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зауважимо, що раніше в профільному комітеті заявляли, що очікувані втрати доходу в культурній індустрії і туризмі в Україні за період із 16 березня по 1 травня 2020 року становитимуть 5,8-8,7 мільярда гривень.

Документ законопроєкту №3377 щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого і середнього бізнесу у зв'язку з карантином через коронавірус пропонує:

зниження плати за наймання (оренду) майна на вимогу наймача (установи культури) протягом всього часу, коли майно не могло використовуватися у підприємницькій діяльності наймача в повному обсязі через введені обмеження;

на період карантину та до 31 грудня 2020 року телерадіоорганізації і провайдери програмної послуги, які використовують радіочастотний ресурс, звільняються від оплати 50% вартості послуг Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення;

надаються додаткові можливості для роботи радіо шляхом внесення змін до ЗУ "Про рекламу";

на період дії карантину та до 31 грудня 2020 року допомога суб'єктам господарювання, які зазнали втрат через обмеження або заборона діяльності в умовах карантину, є допустимою, і одержувачі держдопомоги звільняються від обов'язку повідомлення Уповноваженого органу про отримання нової державної допомоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням невідкладно розглянути в другому читанні законопроєкт щодо підтримки культури та креативних індустрій в умовах пандемії СОVID-19.