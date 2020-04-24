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24 квітня • оновлено в 15:35
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Рада створила ТСК щодо розслідування корупції в органах держвлади

1.4т
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Верховна Рада на позачерговому засіданні 24 квітня створила тимчасову слідчу комісію з розслідування можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади.

За проект постанови №3358 проголосувало 324 народних депутати.

Верховна Рада

Верховна Рада

У пояснювальній записці до проекту йдеться, що створення ТСК дозволить розслідувати оприлюднені в ЗМІ факти щодо можливих корупційних дій посадових осіб, а в разі підтвердження інформації – повернути нібито втрачені доходи державного бюджету.

У документі згадується інформація колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського про можливі корупційні дії посадових осіб, зокрема державних фіскальної, податкової, митної служб, що призвели до недоотримання доходів держбюджету України в особливо великих розмірах (120 млрд грн на рік).

В ході обговорення проекту постанови заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко запропонував розширити дію ТСК на весь 2019 рік, так як посадові особи, про яких йде мова, працюють в уряді з початку 2019 року.

"Це буде справедливо – розслідувати весь минулий рік діяльності в цьому напрямку, і попереднього уряду Гройсмана, і вже уряду Гончарука, і уряду Шмигаля", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова ДПС Сергій Верланов заявив, що за час своєї роботи нова податкова завдяки ліквідації шахрайських схем додатково принесла в бюджет понад 15 млрд грн. Тому звинувачення ексміністра фінансів Ігоря Уманського про нібито втрату 5 млрд грн на ПДВ ґрунтуються на фейку, який зробили ті, хто раніше заробляв на цих же схемах.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Ігор Уманський
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України корупція
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