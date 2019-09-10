Рада спростила роботу Антикорупційного суду: всі деталі

Верховна Рада України підтримала проєкт Закону №1025 про внесення змін до закону України "Про Вищий антикорупційний суд" у першому читанні за основу.

За нього проголосували 345 народних депутатів під час пленарного засідання у вівторок, 10 вересня.

Зокрема ухвалений законопроєкт передбачає передачу Вищому антикорупційному суду на початку його роботи тільки тих справ, які розслідувалися Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. В іншому випадку до Вищого антикорупційного суду надійдуть тисячі кримінальних проваджень, які не стосуються топкоррупції й паралізують його роботу.

Голосування за проєкт закону №1025 Скріншот відео

З огляду на те, що законопроєкт не був ухвалений у цілому, спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков запропонував скоротити терміни внесення правок до нього удвічі. Парламент також проголосував за цю ідею. Її підтримали 294 нардепи.

Голосування за скорочення термінів внесення правок до законопроєкту Скріншот відео

Верховна Рада

Нижче наводимо повний поіменний список народних депутатів з підсумками їх голосування за резонансний законопроєкт.

Як писав OBOZREVATEL:

5 вересня в Україні запрацював Вищий антикорупційний суд. На урочистому відкритті був присутній президент України Володимир Зеленський. Він запевнив, що будуть ухвалені всі необхідні рішення, щоб ВАС зосередився винятково на справах про топкорупцію.

Нагадаємо, законопроєкт про Антикорупційний суд Верховна Рада України ухвалила у червні 2018 року. Його підтримали 315 нардепів.

19 березня Вища рада правосуддя рекомендувала п'ятому президенту України Петру Порошенку призначити 35 із 39 кандидатів на посади до Антикорупційного суду.

11 квітня Порошенко призначив 38 суддів Вищого антикорупційного суду і Апеляційного вищого антикорупційного суду. Він зазначив, що цей крок завершив створення незалежної антикорупційної інфраструктури.

7 травня головою Вищого антикорупційного суду України стала 37-річна Олена Танасевич. Вона набрала 23 голоси на зборах суддів при мінімально необхідних 20. Танасевич працює суддею з 2012 року, була заступником голови Печенізького районного суду Харківської області. Закінчила Національний університет "Харківська юридична академія імені Ярослава Мудрого".

У Вищому антикорупційному суді України працюватиме 130 осіб. Їхній зарплатний фонд складе понад 4 млн гривень.

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