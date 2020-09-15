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Рада спростила реєстрацію кандидатів на місцевих виборах

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Політика
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Рада спростила реєстрацію кандидатів на місцевих виборах

Верховна Рада змінила виборчий процес, скасувавши для кандидатів у депутати на місцевих виборах обов'язок надавати так звані довідки про судимість.

За проєкт закону "Про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо спрощення умов реєстрації кандидатів у депутати на місцевих виборах" проголосували 325 нардепів.

"Метою закону є спрощення умов реєстрації кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у місті рад, а також міських, сільських, селищних рад (територіальних громад із кількістю виборців 10 і більше тисяч)", – йдеться на сайті парламенту.

Рада спростила реєстрацію кандидатів на місцевих виборах

Ухваленим законом було вилучено пункт 9 частини першої статті 222 Виборчого кодексу України, де вказувалася вимога надавати довідки про наявність чи відсутність судимості для деяких кандидатів на місцевих виборах. Тепер для підтвердження несудимості досить буде вказати про це в автобіографії кандидата.

Рада спростила реєстрацію кандидатів на місцевих виборах

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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