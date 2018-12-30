Верховну Раду звинуватили в зриві медреформи: в чому суть

Верховна Рада України навмисно саботує медичну реформу в Україні. Депутати роблять все можливе для того, щоб Міністерство охорони здоров'я не могло виконувати свою роботу.

Про це в ефірі ObozTV заявив глава правління громадської організації "Платформа здоров'я" Тимофій Бадіков. Він пояснив: на думку парламенту, якщо МОЗ буде діяти ефективно, депутати просто будуть не потрібні.

"Ось є фундаментальний закон про медреформу, в ньому дуже багато корисних речей прописано, все інструкції зрозумілі і прості. А його починають чистити. "Вносити правки". І коли всі зацікавлені сторони внесли правки, в ньому залишається одна вода", – уточнив Бадіков.

За його словами, навіть після цього Міністерство охорони здоров'я намагається хоч якось запровадити реформу. Для цього використовуються нормативні акти і розпорядження.

лікарі

"Але в регіонах, якщо це не закон... вони так звикли до постійної зміни міністрів і влади, що всі ці акти, накази і розпорядження не сильно поспішають виконувати. А у випадку з законом вони бояться кримінальної відповідальності", – запевнив активіст.

Бадіков підкреслив, що в результаті міністерству доводиться масово використовувати адмінресурс для того, щоб в регіонах виконували ті норми, які були викинуті із закону парламентом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку громадських активістів, для успіху медичної реформи в Україні вирішальними стануть 2019 і 2020 роки. Очікується, що на цьому етапі реформа зустріне сильний опір з боку медпрацівників.

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