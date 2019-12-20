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20 грудня • оновлено в 15:03
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Рада розширила список УБД: хто отримає статус

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У п'ятницю, 20 грудня, Верховна Рада України дозволила морякам і льотчикам отримувати статус учасника бойових дій.

За проєкт закону "Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"(щодо забезпечення прав військовослужбовців ВМС і Повітряних сил ЗСУ на отримання статусу учасника бойових дій)" проголосували 317 народних депутатів.

Відповідно до закону до УБД тепер відносяться члени екіпажів кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків і вертольотів, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

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Прийнятий закон вступає в силу з 1 січня 2020 року.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді прийняли в другому читанні законопроект, що передбачає надання статусу учасника бойових дій бійцям добровольчих формувань.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України учасники АТО
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