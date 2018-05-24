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Рада розглянула дві третини поправок до законопроекту про Антикорупційний суд

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Протягом двох днів Верховна Рада розглянула майже 1300 поправок до законопроекту про Антикорупційний суд. Андрій Парубій прогнозує, що документ в цілому ухвалять 7 червня.Верховна Рада України до закриття вечірнього пленарного засідання у четвер, 24 травня, розглянула майже 1300 поправок до другого читання проекту закону про Вищий антикорупційний суд. Загалом до законопроекту було подано 1927 поправок.

Розгляд поправок до документа в українському парламенті розпочався напередодні, 23 травня. У цей день народні обранці розглянули понад 200 поправок.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій, закриваючи вечірнє засідання у четвер, зазначив, що в цілому за законопроект можуть проголосувати наступного пленарного четверга, 7 червня. У п'ятницю, 25 травня, парламент працює у пленарному режимі. Наступний пленарний тиждень Верховної Ради відбудеться 5-8 червня.

Нагадаємо, епопея зі створенням Антикорупційного суду в Україні триває вже два роки - з весни 2016-го. Однією з його головних функцій має стати розгляд справ щодо корупції серед високопосадовців за поданням Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Запуск суду - одна з головних вимог МВФ для надання Україні чергового траншу кредиту. До цього також закликають Євросоюз, США та Світовий банк.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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