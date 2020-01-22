Перестановки і більше міністерств: в "Слузі народу" розповіли про майбутні реформи

Третю сесію Верховна Рада України ІХ скликання розпочне з розгляду кадрових змін в Кабінеті міністрів. Не виключено, що деякі об'єднані міністерства можуть знову розділити.

Про це повідомила в ефірі ObozTV народний депутат України від фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук. Вона нагадала, що одне кадрове рішення вже погоджено – як очікується, Олена Бабак буде звільнена з посади міністра розвитку громад і територій, а її місце посяде Денис Шмигаль. Скоріш за все, він також отримає посаду віце-прем'єр-міністра.

"Я впевнена, що зал підтримає в лютому відставку і призначення нового міністра і віце-прем'єр-міністра", – спрогнозувала Кравчук.

"Думаю, ми розпочнемо саме з цих кадрових питань. Не знаю, може на той час будуть й інші. Ще рано говорити про прізвища, але ми можемо навіть отримати більшу кількість міністерств", – додала вона.

Депутат нагадала, що про необхідність переглянути формування міністерств раніше заявляв президент Володимир Зеленський на зустрічі з прем'єром Олексієм Гончаруком.

"Йшлося про міністерство економіки, частиною якого є аграрна політика. Також про міністерство культури, молоді і спорту. Тут, як я розумію, мова йде тільки про відділення спорту – але це питання дискусійне і насамперед прем'єр-міністр має зробити аналіз і дати свої рекомендації. Також це міністерство ветеранів і тимчасово окупованих територій, які раніше були об'єднані", – розповіла Кравчук.

За її словами, в депутатському середовищі також обговорювалася можливість розділення міністерства енергетики та екології.

Політик не виключила, що розділення певних міністерств може відбутися вже в лютому чи в березні – в залежності від того, скільки часу триватиме реалізація процесу.

Олексій Гончарук в Раді facebook.com/sluganarodu.official

Як повідомляв OBOZREVATEL, скорочення кількості міністерств (скасування чи об'єднання) пройшло в серпні 2019 року з ініціативи президента Володимира Зеленського та його команди.

2 вересня українцям представили новий Кабмін під керівництвом Олексія Гончарука: частину міністерств закрили, а кількість віце-прем'єрів скоротили з шести до двох.

Були об'єднані:

Міністерство культури з Міністерством у справах молоді та спорту;

Міністерство у справах ветеранів з Міністерством у справах тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб;

Міністерство економіки з Міністерством агропромисловості;

Міністерство енергетики з Міністерством екології та природних ресурсів.

17 січня 2020 року Гончарук повідомив, що написав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра. Однак Зеленський вирішив "дати шанс" голові уряду, зажадав "попрощатися" з міністрами, які не справляються зі своїми обов'язками, а також розглянути питання розділення раніше об'єднаних міністерств.

Третя сесія роботи Ради ІХ скликання відкриється 4 лютого.

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