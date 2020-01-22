Головна Новини
22 січня • оновлено в 19:35
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Перестановки і більше міністерств: в "Слузі народу" розповіли про майбутні реформи

919
Читати матеріал російською

Третю сесію Верховна Рада України ІХ скликання розпочне з розгляду кадрових змін в Кабінеті міністрів. Не виключено, що деякі об'єднані міністерства можуть знову розділити.

Про це повідомила в ефірі ObozTV народний депутат України від фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук. Вона нагадала, що одне кадрове рішення вже погоджено – як очікується, Олена Бабак буде звільнена з посади міністра розвитку громад і територій, а її місце посяде Денис Шмигаль. Скоріш за все, він також отримає посаду віце-прем'єр-міністра.

Новини
Зарплати й премії по 200 тис. гривень: Кабмін оприлюднив доходи українських міністрів

"Я впевнена, що зал підтримає в лютому відставку і призначення нового міністра і віце-прем'єр-міністра", – спрогнозувала Кравчук.

"Думаю, ми розпочнемо саме з цих кадрових питань. Не знаю, може на той час будуть й інші. Ще рано говорити про прізвища, але ми можемо навіть отримати більшу кількість міністерств", – додала вона.

Новини
Зеленський "один на один" розібрався з Гончаруком: Офіс президента опублікував відео

Депутат нагадала, що про необхідність переглянути формування міністерств раніше заявляв президент Володимир Зеленський на зустрічі з прем'єром Олексієм Гончаруком.

"Йшлося про міністерство економіки, частиною якого є аграрна політика. Також про міністерство культури, молоді і спорту. Тут, як я розумію, мова йде тільки про відділення спорту – але це питання дискусійне і насамперед прем'єр-міністр має зробити аналіз і дати свої рекомендації. Також це міністерство ветеранів і тимчасово окупованих територій, які раніше були об'єднані", – розповіла Кравчук.

За її словами, в депутатському середовищі також обговорювалася можливість розділення міністерства енергетики та екології.

Політик не виключила, що розділення певних міністерств може відбутися вже в лютому чи в березні – в залежності від того, скільки часу триватиме реалізація процесу.

Олексій Гончарук в Раді

Олексій Гончарук в Раді

facebook.com/sluganarodu.official

Як повідомляв OBOZREVATEL, скорочення кількості міністерств (скасування чи об'єднання) пройшло в серпні 2019 року з ініціативи президента Володимира Зеленського та його команди.

2 вересня українцям представили новий Кабмін під керівництвом Олексія Гончарука: частину міністерств закрили, а кількість віце-прем'єрів скоротили з шести до двох.

Були об'єднані:

  • Міністерство культури з Міністерством у справах молоді та спорту;

  • Міністерство у справах ветеранів з Міністерством у справах тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб;

  • Міністерство економіки з Міністерством агропромисловості;

  • Міністерство енергетики з Міністерством екології та природних ресурсів.

17 січня 2020 року Гончарук повідомив, що написав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра. Однак Зеленський вирішив "дати шанс" голові уряду, зажадав "попрощатися" з міністрами, які не справляються зі своїми обов'язками, а також розглянути питання розділення раніше об'єднаних міністерств.

Третя сесія роботи Ради ІХ скликання відкриється 4 лютого.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Новини ObozTV" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Наталія Глазова
Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Євгенія Кравчук Олексій Гончарук Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Верховна Рада України Партія Слуга народу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
3
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини політики

Топпублікації

Топблоги