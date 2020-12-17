Рада розглянула законопроєкти щодо аграріїв і COVID-19: головні рішення 17 грудня

У четвер, 17 грудня, Верховна Рада розгляне призначення трьох міністрів, а також понад 50 законопроєктів і постанов.

Згідно з порядком денним засідання парламенту, буде розглянуто призначення Юрія Вітренка першим віцепрем'єр-міністром – міністром енергетики України, Романа Лещенка – міністром аграрної політики і продовольства, а Сергія Шкарлета – міністром освіти і науки.

На початку засідання народні депутати внесли зміни до календарного плану проведення четвертої сесії Ради, передбачивши, що тижні з 11 по 15 січня і з 18 по 22 січня будуть комітетськими, а тиждень з 25 по 29 січня – пленарним.

Також парламент 241 голосом ухвалив у другому читанні законопроєкт №3890 "Про внесення змін до закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

255 голосів нардепи віддали за проєкт закону про зниження ПДВ для аграріїв. Йдеться про документ №3656 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції".

Крім того, на повторне друге читання планується винести президентський законопроєкт №3760 "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями" (або про "інвестнянь").

Ще в другому читанні розглянуть:

Законопроєкт №4065 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих об'єктів оподаткування".

Законопроєкт №3913 "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення військово-цивільних адміністрацій".

Трансляція засідання Верховної Ради:

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 грудня Верховна Рада звільнила міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба і припинила повноваження позафракційного нардепа Руслана Требушкіна.