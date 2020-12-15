Рада розгляне бюджет, спецстатус Донбасу та закони для подолання кризи з КСУ: головні рішення 15 грудня

У вівторок, 15 грудня, Верховна Рада України зібралася на пленарне засідання, де, перш за все, має намір ухвалити державний бюджет на 2021 рік та продовжити закон про особливості місцевого самоврядування на Донбасі ще на рік.

Крім того, парламент розгляне законопроєкти, спрямовані на відновлення повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції. OBOZREVATEL веде текстову онлайн-трансляцію (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Закон про ОРДЛО

Законопроєкт №4467 передбачає, аби особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей функціонував там ще рік. Адже термін дії попереднього аналогічного документу спливає 31 грудня 2020 року.

Очікується, що цей законопроєкт сприятиме створенню додаткових часових можливостей для досягнення мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Крім того, це повинно відбуватися на основі принципів та норм міжнародного права і Статуту ООН.

Нагадаємо, зазначена законодавча ініціатива була внесена до Верховної Ради 7 грудня. Загалом же закон щорічно продовжується, починаючи з 2014 року. Втім, на практиці він досі не працює.

У ньому прописано амністію для "учасників подій на території Донецької та Луганської областей", гарантії вільного використання російської та інших мов, особливий порядок призначення суддів і прокуратури, економічну підтримку регіону, його прикордонне співробітництво із Росією.

Втім, умовою запуску всіх цих процесів є виведення з ОРДЛО російських військ, проведення виборів за українським законодавством та відновлення місцевого самоврядування.

Бюджет-2021

Головний фінансовий документ держави передбачає зростання цін на 7,3% та підвищення курсу долара до 29,1 грн/$. Водночас планується, що мінімальна заробітна плата громадян досягне 6500 грн (її підвищать 1 грудня 2021 року),а пенсія – 1934 грн.

Крім того, доходи мають становити1,92 трлн грн, витрати – 1,328 трлн грн. Дефіцит державного бюджету заклали на рівні 5,5%.

Наголосимо, що, згідно з проєктом держбюджету на 2021 рік, поданим до другого читання, істотного скорочення фінансування зазнає Міністерство освіти України – 4 млрд грн та Пенсійний фонд – 8,5 млрд грн. 14 грудня документ був підтриманий парламентським комітетом з питань бюджету.

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