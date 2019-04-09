Рада провела засідання майже в порожньому залі: фото

У вівторок, 9 квітня, у Верховній Раді відбулося пленарне засідання, закрила його перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко.

Як повідомляє "Інформатор", в залі були присутні не більше 50 нардепів. Засідання також відвідала делегація чеського парламенту.

Роботу в сесійній залі почали із заяв від депутатських фракцій та груп. Потім продовжили розглядати у другому читанні законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

У результаті народні депутати зупинилися на 1361-й поправці до проекту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мовним законопроектом, зокрема, стверджується, що кожен громадянин України зобов'язаний володіти державною мовою, а держава зі свого боку забезпечує можливості для цього. Іноземцям доведеться вивчити українську, щоб отримати українське громадянство.

Документ визначає, що кожен українець має право отримати освіту державною мовою. Водночас у дитсадках поряд із українською мовою можна використовувати мову нацменшин відповідно до законодавства.

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