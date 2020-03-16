Рада проведе засідання на карантині та в масках: нардепам вже зле

Народні депутати у вівторок, 17 березня, проведуть позачергове засідання Верховної Ради, працюючи в медичних масках.

Рішення було прийнято в ході засідання погоджувальної ради ВР у понеділок, 16 березня, передає "Українська правда".

"Дмитро Олександрович, на завтра зобов'яжемо всіх депутатів приходити в масках. І всі представники Кабміну, запрошені повинні бути завтра в сесійній залі виключно в медичних масках", – заявив депутат від групи "За майбутнє" Дмитро Лубинець.

Карантин у ВР

На таку заяву спікер ВР Дмитра Разумкова зазначив, що всі політики будуть забезпечені масками, а в залі парламенту провели дезінфекцію.

"Завтра (17 березня) будуть маски. Вас забезпечать масками. І апарат так само – апарат в цьому плані подбав. Будуть забезпечені і працівники апарату. І пройшла дезінфекція залу Верховної Ради, і кулуарів, і цього залу. Треба віддати належне нашому апарату: він відпрацював – дай Боже кожному так працювати", – повідомив він.

При цьому Разумков підкреслив, що є нардепи, які повернулися із зарубіжних відряджень і погано себе почувають.

"Завтра їх не буде на позачерговому засіданні Верховної Ради. Прошу розглянути на комітеті можливість не враховувати це при нарахуванні заробітної плати народним депутатам", – додав спікер ВР.

Відзначимо, що сьогодні, 16 березня, комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування повинен розглянути законопроєкт, покликаний допомогти в боротьбі з коронавірусом, який парламентарії повинні розглянути на позачерговому засіданні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України через введеного в країні карантину до 3 квітня працюватиме в комітетах, без пленарних засідань.

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