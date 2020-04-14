Рада проведе ще одне термінове засідання: в "Слузі народу" озвучили дату

Кирило Лютий Політика 18:40, 14.04.2020 Оновлено: 18:56, 14.04.2020

Позачергове засідання Верховної Ради відбудеться у четвер, 16 квітня.

Як повідомив у Telegram-каналі нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, початок запланований на 13:00.

"Будемо чистити регламент від поправочного спаму", – додав він.

Як передає "Інтерфакс-Україна", заступниця голови фракції СН Євгенія Кравчук підтвердила цю інформацію.

Рада планує розглянути законопроєкт про зміни до регламенту Верховної Ради, що дозволить не затягувати розгляд у другому читанні закону про банківську діяльність, необхідного для отримання фінансової допомоги від МВФ.

Колишній власник Приватбанку Ігор Коломойський

Як писав OBOZREVATEL:

  • Також на недавньому засіданні бюджет України на 2020 рік повністю переписали через пандемію коронавірусу у всьому світі. Нові цифри розробили з урахуванням скорочення ВВП на 3,9%, падінням доходів на 120 млрд грн і зростання дефіциту держбюджету.

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