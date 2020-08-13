Рада проведе ще одне позачергове засідання: названо дату

Верховна Рада України проведе позачергове засідання у вівторок, 25 серпня після святкування Дня Незалежності. Сесію ВР проведуть за ініціативою президента Володимира Зеленського.

Про це "Укрінформу" повідомив глава партії "Слуга народу" і перший заступник голови її парламентської фракції Олександр Корнієнко. Політик зазначив, що 24 серпня жодних засідань парламенту не планується.

"24 серпня немає жодних засідань. Є просто урочиста церемонія, святкування Дня Незалежності. Вона буде відбуватися десь у центрі міста. Ми скоро все дізнаємося, я не буду відкривати поки карти – де це буде, в якому форматі", – повідомив нардеп.

Корнієнко також сказав, що перелік законопроєктів для розгляду на позачерговій сесії поки обговорювався.

"Наша позиція, що це повинні бути законопроєкти, які максимально об'єднують, які можуть дати позитивні сигнали суспільству про те, що Верховна Рада може працювати разом і різні фракції об'єднуються навколо якихось дуже корисних речей", – сказав він.

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