Рада провела позачергове засідання: що було заплановано

Народні депутати провалили з першого разу голосування за зміни до Бюджетного кодексу – бюджетоутворювальний законопроєкт №4100.

На пленарному засіданні ВРУ вранці 5 листопада документ повернули на доопрацювання відповідним парламентським комітетом. Водночас глава парламенту Дмитро Разумков оголосив позачергове засідання вже на 12:00 цього дня, аби у повторному першому читанні розглянути проєкт закону.

Так, спершу законопроект №4100 поставили на голосування без обговорення. За основу його підтримали лише 225 нардепів за 226 мінімально необхідних.

"Зараз доручаю зібратися комітету. Ми направляємо законопроект №4100 на повторне перше читання. О 12:00 проводимо позачергове засідання Верховної ради, де розглядаємо №4100 і повертаємося до розгляду бюджету", – заявив спікер Ради.

Однак під час повторного першого читання на позачерговому засіданні парламентарі, так само без обговорення, 253 голосами таки ухвалили законопроєкт.

Результати голосування Скриншот

Зауважимо, що бюджетний процес не складається зі схвалення винятково закону про Держбюджет. Разом із ним зазвичай ухвалюються системно пов’язані зміни до Бюджетного кодексу. Раніше бюджетний комітет Ради повідомляв, що законопроєкт №4100 потребує суттєвого доопрацювання. Однак його все ж пропонували схвалити за основу та доопрацювати до другого читання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бюджетний комітет Верховної Ради завершив підготовку проєкту Держбюджету на 2021 рік до розгляду у першому читанні.