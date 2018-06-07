Більше 300 "за": Рада схвалила створення Антикорупційного суду

Верховна Рада прийняла в цілому президентський законопроект про створення Вищого антикорупційного суду (№7440).

За відповідне рішення у другому читанні проголосували 315 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

Документ, позначений як невідкладний, був зареєстрований у Раді 22 грудня 2017 року і ухвалений у першому читанні 1 березня.

У пояснювальній записці до документа сказано, що проект закону спрямований на визначення основ організації та діяльності Вищої антикорупційного суду і спеціальних вимог до суддів цього суду та гарантій їх діяльності.

На посаду судді Антикорупційного суду громадянин України може бути призначеним, якщо він відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, передбачених законом "Про судоустрій і статус суддів", а також володіє знаннями і практичними навичками, необхідними для здійснення судочинства у справах, пов'язаних з корупцією і відповідає одній з таких умов:

має стаж роботи на посаді судді не менше п'яти років;

має науковий ступінь в області права і стаж наукової роботи в сфері права не менше семи років;

має досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення як мінімум сім років

має сукупний досвід (стаж) зазначеної в пунктах 1-3 цієї частини роботи (професійної діяльності) не менше семи років.

Суддею Вищого антикорупційного суду не може стати особа, яка протягом десяти років, що передують призначенню працювало або проходило службу в органах прокуратури, внутрішніх справ, Національної поліції, Державному бюро розслідувань, інших правоохоронних органах (органах правопорядку), податкової міліції, Служби безпеки України, митних органах, Національне антикорупційне бюро, Національному агентстві по запобіганню корупції, Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління акт вами, отриманими і від корупційних та інших злочинів, Антимонопольному комітеті України, Рахунковій палаті.

Також не може бути призначена людина, яка займала політичні посади, мала представницький мандат; протягом останніх п'яти років входив до складу керівних органів політичної партії або який перебував у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією, відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення; входив до складу керівного органу або наглядової ради юридичної особи, відомості про який внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

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Крім того, не може стати суддею Антикорупційного суду особа, яка була членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України чи Вищої ради юстиції до вступу в силу закону "Про відновлення довіри до судової влади в Україні"; входило до складу Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель до створення електронної системи закупівель відповідно до закону "Про державні закупівлі"; яке згідно з вироком суду, що набрало законної сили, було позбавлене права обіймати посади або займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (крім осіб, які були реабілітовані), незалежно від зняття чи погашення такої судимості, або яка мала судимість за вчинення будь-якого умисного злочину, незалежно від зняття чи погашення такої судимості.

Суддям антикорупційного суду надаються додаткові гарантії забезпечення їх особистої безпеки та особистої безпеки членів їх сімей, близьких осіб та збереження їх майна.

З метою сприяння ВККСУ у встановленні для цілей кваліфікаційної оцінки відповідності кандидатів на посади суддів антикорупційного суду критеріям професійної етики, чесноти, наявності бездоганної ділової репутації, знань і практичних навичок для розгляду справ, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, утворюється Громадська рада міжнародних експертів.

При цьому Громадська рада доброчесності, створений і здійснюючий діяльність відповідно до закону "Про судоустрій і статус суддів", на час діяльності Громадської ради міжнародних експертів не залучається до встановлення відповідності кандидатів на посади суддів антикорупційного суду передбаченим законом критеріям цілей кваліфікаційного оцінювання. До ради увійдуть шість членів.

21 травня законопроект був схвалений комітетом парламенту з питань правової політики.

В цілому при підготовці до другого читання депутати подали 1927 поправок до документа, розгляд яких парламент почав ще 22 травня.

Для прийняття законопроекту також необхідно було досягти компромісу з МВФ в питанні права вето при призначенні суддів. ЗМІ повідомляли, що остаточного компромісу не було досягнуто.

Від результату голосування залежали стосунки України зі світовими партнерами і фінансовими інституціями, зокрема Міжнародним валютним фондом. Ціна волевиявлення нардепів - мільярди доларів, ризик дефолту, репутація країни і доля європейських прагнень всіх українців.

Нагадаємо, створення Антикорупційного суду є одним з основних вимог Міжнародного валютного фонду для надання Україні чергового траншу.

15 грудня 2018 року президент Петро Порошенко анонсував внесення на розгляд Верховної Ради законопроекту, який він особисто запропонував.

Глава держави заявляв, що створення суду можливо відбудеться вже до кінця 2018 року.

У свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що подасть у відставку, якщо депутати не приймуть закон.

Крім того 5 червня Державний департамент США підтримав МВФ, нагадавши Україні про важливість створення Антикорупційного суду. Також, посли країн G7 призвали Верховну Раду прийняти закон.