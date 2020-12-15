Нардепи продовжили ще на рік особливий статус Донбасу

Верховна Рада продовжила дію закону про особливості місцевого самоврядування в окремих регіонах Донецької та Луганської областей.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні ВРУ у вівторок, 15 грудня, яке транслювалося онлайн у YouTube. За законопроєкт у цілому проголосували 304 народних депутатів.

Йдеться про проєкт закону №4467, який було зареєстровано у Верховній Раді 7 грудня. Його авторами є низка народних депутатів, зокрема й перший заступник фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Документом пропонується продовжити на рік можливість тимчасового запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу, встановленого статтею 1 Закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Під час розгляду законопроєкту деякі нардепи заявили, мовляв, не можна щоразу продовжувати дію закону, але водночас нічого не робити для вирішення ситуації на Донбасі. Проти ухвалення документа виступили 27 парламентарів.

Як відомо, закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО було ухвалено ще у вересні 2014 року, а набув чинності 18 жовтня того ж року терміном на 3 роки. Опісля, в жовтні 2017-го термін дії закону парламентарі продовжили на рік, у жовтні 2018-го – до 31 грудня 2019 року, а в грудні 2019-го – до 31 грудня 2020 року. Щоправда, на ділі він так і не запрацював.

Серед іншого закон передбачає:

амністію для "учасників подій на території Донецької і Луганської областей";

гарантії вільного використання російської та інших мов;

особливий порядок призначення суддів і прокуратури;

економічну підтримку регіону.

Однак ці пункти має бути введено лише після проведення виборів за українським законодавством і під наглядом ОБСЄ, а також виведення російський військ і військової техніки, й після початку роботи органів місцевої влади.

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