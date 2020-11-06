Рада призначить суддів КСУ та вислухає Кабмін щодо COVID-19: головні рішення 6 листопада

У п'ятницю, 6 листопада, Верховна Рада призначить двох суддів Конституційного суду України. Також пройде "Година запитань до уряду", де розкажуть про ситуацію з COVID-19.

Крім того, сьогодні Андрій Шараськін складе присягу народного депутата. Повний порядок денний було опубліковано на сайті парламенту.

У ВР розглянуть у другому читанні проєкти законів, де уточнять перелік поважних причин відсутності народного депутата на пленарному засіданні, а також засіданні комітету Ради.

Також парламентарії мають намір заборонити в українських школах смартфони та інші пристрої, які під'єднуються до інтернету. Про це йдеться в проєкті закону №4226 "Про внесення змін до закону України "Про загальну середню освіту" щодо заборони використання мобільних телефонів і інших пристроїв, що мають під'єднання до інтернету".

Під час пленарного засідання планується розглянути в першому читанні законопроєкт "Про внесення зміни до закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" щодо надання можливості приватизації житлового фонду, що перебуває в комунальній власності.

У другому читанні депутати розглянуть проєкт закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за викрадення, привласнення, збут, підробку документів, що засвідчують особу або використання завідомо підроблених таких документів.

Крім того, планується розгляд у другому читанні проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту населення в період карантину, пов'язаного із запобіганням виникненню і поширенню COVID-19.

Також нардепи розглянуть низку законопроєктів у першому читанні, серед яких внесення змін до закону про освіту і про внесення змін до Декрету Кабміну "Про державне мито".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 листопада Верховна Рада попередньо підтримала держбюджет і відтермінувала призов в армію.