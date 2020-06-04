Рада призначила Ткаченка новим міністром культури
Верховна Рада на засіданні 4 червня затвердила на посаду міністра культури та інформаційної політики України народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Ткаченка.
За відповідний проект постанови проголосували 263 нардепи.
Відразу ж Ткаченка достроково позбавили депутатських повноважень.
Як стало відомо OBOZREVATEL, Ткаченко на новій посаді сподівається "зрушити справу про допомогу і культурі, і креативним індустріям більш ефективними темпами", зокрема, що стосується виділення бюджету для цієї сфери. При цьому він зазначив, що розраховує на підтримку колег з парламенту.
Олександр Ткаченко очолює парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики. На виборах до Верховної Ради був №9 в списку "Слуги народу".
З серпня 2008 року до обрання в парламент обіймав посаду генерального директора групи "1+1 медіа", в яку входять телеканали "1+1", "2+2", "ТЕТ", "Плюсплюс", "Бігуді", "Уніан-ТВ", "1+1 International" і Ukraine Today, сейлз-хаус Плюси і компанія з виробництва телеконтенту 1+1 продакшн.
З березня по травень 2008 року працював в Москві заступником генерального директора телеканалу РЕН-ТВ в рамках консультаційної угоди. Займався програмуванням контенту і сітки мовлення.
У квітні 1999 року очолив телеканал "Новий канал", який вже у 2000 році увійшов до трійки лідерів ринку. Пост генерального директора покинув у 2005 році.
У 1996-1997 рр. очолював службу новин ТСН і став заступником генерального продюсера каналу "1+1". У 1998 році покинув "1+1", зосередившись на розвитку "Нової мови".
У 1994-1999 рр. – президент телекомпанії (продакшн-студії) "Нова мова", яка виробляла телепрограми "Післямова" і "Обличчя світу" для каналів "УТ-1" і "Інтер".
Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 травня Олександр Ткаченко підтвердив, що братиме участь в праймеріз "Слуги народу" на вибори мера Києва.