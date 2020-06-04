Рада призначила Ткаченка новим міністром культури

Верховна Рада на засіданні 4 червня затвердила на посаду міністра культури та інформаційної політики України народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Ткаченка.

За відповідний проект постанови проголосували 263 нардепи.

Олександр Ткаченко став главою Мінкульту

Відразу ж Ткаченка достроково позбавили депутатських повноважень.

Як стало відомо OBOZREVATEL, Ткаченко на новій посаді сподівається "зрушити справу про допомогу і культурі, і креативним індустріям більш ефективними темпами", зокрема, що стосується виділення бюджету для цієї сфери. При цьому він зазначив, що розраховує на підтримку колег з парламенту.

Олександр Ткаченко очолює парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики. На виборах до Верховної Ради був №9 в списку "Слуги народу".

З серпня 2008 року до обрання в парламент обіймав посаду генерального директора групи "1+1 медіа", в яку входять телеканали "1+1", "2+2", "ТЕТ", "Плюсплюс", "Бігуді", "Уніан-ТВ", "1+1 International" і Ukraine Today, сейлз-хаус Плюси і компанія з виробництва телеконтенту 1+1 продакшн.

З березня по травень 2008 року працював в Москві заступником генерального директора телеканалу РЕН-ТВ в рамках консультаційної угоди. Займався програмуванням контенту і сітки мовлення.

У квітні 1999 року очолив телеканал "Новий канал", який вже у 2000 році увійшов до трійки лідерів ринку. Пост генерального директора покинув у 2005 році.

У 1996-1997 рр. очолював службу новин ТСН і став заступником генерального продюсера каналу "1+1". У 1998 році покинув "1+1", зосередившись на розвитку "Нової мови".

У 1994-1999 рр. – президент телекомпанії (продакшн-студії) "Нова мова", яка виробляла телепрограми "Післямова" і "Обличчя світу" для каналів "УТ-1" і "Інтер".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 травня Олександр Ткаченко підтвердив, що братиме участь в праймеріз "Слуги народу" на вибори мера Києва.