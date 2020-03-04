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5 березня • оновлено в 01:14
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Рада призначила позачергове засідання, щоб звільнити Рябошапку

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У четвер, 5 березня, депутати Верховної Ради України зберуться на позачергове засідання, на якому можуть звільнити Генерального прокурора України Руслана Рябошапку.

Про це заявив спікер ВРУ Дмитро Разумков після завершення позачергового засідання 4 березня. Він зазначив, що 152 депутати зажадали знову скликати парламент, щоб розглянути питання про висловлення недовіри Генеральному прокурору України Русляну Рябошапці. Засідання розпочнеться о 18:30.

Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка

24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, до ВРУ внесено проєкт постанови про відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Документ під номером 3154 зареєстрований 3 березня. Його авторами стали нардепи з різних парламентських фракцій. За відставку Рябошапки зібрано 227 підписів.

Сам Генпрокурор вважає, що збір підписів у Верховній Раді за його відставку пов'язаний з розслідуванням кримінальних справ щодо "Укрнафти".

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
звільнення
Особа
Руслан Рябошапка
Місце
Україна
Тег
Офіс генерального прокурора України
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