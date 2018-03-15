В Україні обрали нового омбудсмена

Парламент проголосував за призначення депутата від фракції "Народний фронт" Людмили Денисової на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Відповідне рішення на засіданні в четвер, 15 березня, підтримали 280 народних депутатів, свідчить офіційний сайт парламенту.

Денисова змінить на відповідній посаді Валерію Лутковську.

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Лутковська здійснювала парламентський контроль за дотриманням конституційних прав і свобод людини в Україні з 2012 року.

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Як повідомляв "Обозреватель", раніше парламент також звільнив Валерію Гонтареву з поста глави Національного банку України і вибрав нового голову регулятора.