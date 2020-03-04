Головна Новини
4 березня • оновлено в 21:22
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Рада призначила нового голову МЗС

Читати матеріал російською

Верховна Рада України підтримала подання президента Володимира Зеленського про призначення міністром закордонних справ Дмитра Кулеби.

Його кандидатуру підтримали 288 народних обранців.

Рада призначила нового голову МЗС

Подання на призначення було внесено президентом Володимиром Зеленським.

Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба

liga.net

Нагадаємо, що за поданням глави держави також був призначений міністр оборони. Ним став Андрій Таран.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету міністрів. Головою уряду став Денис Шмигаль.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Юрій Сергієнко
Особа
Дмитро Кулеба
Місце
Україна Київ
Теги
Міністерство закордонних справ України Верховна Рада України Кабінет Міністрів України
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
70
18
Смішно
0
Цікаво
15
Сумно
12
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Franta Bonanta
Franta Bonanta
О, Таран минобр. Щас чубатых погонят по схронам
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Упоротая кулеба добьет укроиню
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
преступный антинародный режим.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новини політики

Топпублікації

Топблоги