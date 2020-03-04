Рада призначила нового голову МЗС

Верховна Рада України підтримала подання президента Володимира Зеленського про призначення міністром закордонних справ Дмитра Кулеби.

Його кандидатуру підтримали 288 народних обранців.

Подання на призначення було внесено президентом Володимиром Зеленським.

Дмитро Кулеба liga.net

Нагадаємо, що за поданням глави держави також був призначений міністр оборони. Ним став Андрій Таран.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету міністрів. Головою уряду став Денис Шмигаль.

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