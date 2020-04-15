Рада призначила нове позачергове засідання: що вирішуватимуть

Тимур Григоренко Політика 12:34, 15.04.2020 Оновлено: 12:41, 15.04.2020

Опубліковано порядок денний позачергового засідання Верховної Ради на четвер, 16 квітня.

Імовірно парламент розгляне п'ять законопроєктів. Документ в Телеграм-канал виклав народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Так, Рада розгляне проєкт закону "Про ратифікацію Угоди про грант Фонду Е5Р (Проєкт "Вища освіта України") між Україною та Європейським інвестиційним банком".

Верховна Рада

У другому читанні розглянуть законопроєкти:

  • Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів в ході законодавчої процедури

  • Про місцеве самоврядування в Україні

  • Про оборонні закупівлі

У першому читанні розглянуть проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж)".

Порядок денний ВРУ
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Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп Олександр Качура повідомив, що позачергове засідання Верховної Ради відбудеться у четвер, 16 квітня.

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