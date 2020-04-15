Рада призначила нове позачергове засідання: що вирішуватимуть

Опубліковано порядок денний позачергового засідання Верховної Ради на четвер, 16 квітня.

Імовірно парламент розгляне п'ять законопроєктів. Документ в Телеграм-канал виклав народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Так, Рада розгляне проєкт закону "Про ратифікацію Угоди про грант Фонду Е5Р (Проєкт "Вища освіта України") між Україною та Європейським інвестиційним банком".

Верховна Рада

У другому читанні розглянуть законопроєкти:

Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів в ході законодавчої процедури

Про місцеве самоврядування в Україні

Про оборонні закупівлі

У першому читанні розглянуть проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж)".

Порядок денний ВРУ Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп Олександр Качура повідомив, що позачергове засідання Верховної Ради відбудеться у четвер, 16 квітня.

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