Рада призначила місцеві вибори в Україні: названо остаточну дату

Верховна Рада призначила проведення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року.

За відповідний проєкт постанови в середу, 15 липня, проголосували 326 народних депутатів.

"Проєктом постанови пропонується призначити на неділю, 25 жовтня 2020 року, чергові вибори депутатів обласних, Київської міської, районних у містах рад та Київського міського голови", – йдеться в пояснювальній записці.

До того ж вибори не проводитимуться в анексованому Криму та на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

За проєкт постанови проголосували 225 нардепів зі "Слуги народу", "Європейська солідарність" – 26 голосів, "Батьківщина" – 17, "За майбутнє" – 19, "ГОЛОС" – 16, "ДОВІРА" – 17, позафракційні – 6, "Опозиційний блок – За життя" – 0.

Результати голосування Скриншот

Список депутатів, які голосували Скриншот

Як писав OBOZREVATEL, депутати від "Слуги народу" виступили із пропозицією внести зміни до Виборчого кодексу України та знизити прохідний бар’єр із 5% до 3% для партій на місцевих виборах.

Раніше Центральна виборча комісія України заблокувала постанову профільного комітету Верховної Ради про місцеві вибори в новостворених громадах і районах.