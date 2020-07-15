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Рада призначила місцеві вибори в Україні: названо остаточну дату

Політика
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Місцеві вибори в Україні призначено на 25 жовтня

Місцеві вибори в Україні призначено на 25 жовтня.

Верховна Рада призначила проведення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року.

За відповідний проєкт постанови в середу, 15 липня, проголосували 326 народних депутатів.

"Проєктом постанови пропонується призначити на неділю, 25 жовтня 2020 року, чергові вибори депутатів обласних, Київської міської, районних у містах рад та Київського міського голови", – йдеться в пояснювальній записці.

До того ж вибори не проводитимуться в анексованому Криму та на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

За проєкт постанови проголосували 225 нардепів зі "Слуги народу", "Європейська солідарність" – 26 голосів, "Батьківщина" – 17, "За майбутнє" – 19, "ГОЛОС" – 16, "ДОВІРА" – 17, позафракційні – 6, "Опозиційний блок – За життя" – 0.

Результати голосування

Результати голосування Скриншот

Список депутатів, які голосували

Список депутатів, які голосували Скриншот

Як писав OBOZREVATEL, депутати від "Слуги народу" виступили із пропозицією внести зміни до Виборчого кодексу України та знизити прохідний бар’єр із 5% до 3% для партій на місцевих виборах.

Раніше Центральна виборча комісія України заблокувала постанову профільного комітету Верховної Ради про місцеві вибори в новостворених громадах і районах.

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