Рада припинила повноваження скандального нардепа Требушкіна

У середу, 16 грудня, Верховна Рада ухвалила постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата Руслана Требушкіна (позафракційний).

За постанову проголосували 327 народних депутатів. Відзначимо, що раніше на місцевих виборах в Україні політик був обраний мером Покровська Донецької області.

Також сьогодні парламент звільнив міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба. Але зняв з розгляду питання про звільнення міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів Романа Абрамовського.

Нагадаємо, що Руслан Требушкін пройшов у Раду на позачергових виборах, набравши майже 20 тисяч голосів на 50-му окрузі в Донецькій області.

У парламенті Требушкін увійшов до комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Підкреслимо, що особистість політика є досить скандальною. Раніше він був соратником Віктора Януковича та входив до "Партії регіонів". Під час Євромайдану нардеп координував доставку шкарпеток та їжі для "Беркута" до Києва. Ба більше, Требушкін, згадуючи окупацію Криму, говорив, що "вдячний Путіну за те, що він зробив".

Крім того, будучи мером Покровська, він опублікував знімки дітей на тлі українського та російського прапора, натякаючи на дружбу з країною-агресором.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 листопада Анатолій Гунько склав присягу народного депутата й увійшов до фракції "Слуга народу". Він був обраний на проміжних виборах народного депутата 25 жовтня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 208.