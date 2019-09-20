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20 вересня • оновлено в 20:33
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/ Політика

Рада прийняла законопроєкт про дезертирів: що зміниться

2.3т Читати матеріал російською

Монобільшість президентської партії "Слуга народу" і представники інших політичних сил у Верховній Раді України прийняли за основу в першому читанні законопроєкт № 1227 щодо деяких питань проходження громадянами військової служби.

Його підтримали 275 нардепів. Так, документ пропонує визнати дезертирів або тих, хто добровільно здався в полон, такими, хто не входить до складу Збройних сил України. Разом із тим, на період кримінальних проваджень в органах досудового розслідування і судах за ними зберігається статус військовослужбовців.

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Встановлюється, що таким особам припиняють виплату грошей і інших видів забезпечення, на них більше не поширюються соцгарантії, встановлені для військовослужбовців. Однак у разі виправдання в суді всі види забезпечення і соцгарантії поновлюються.

Пропонується проводити перевірку призовників на наявність судимості або обмежень, передбачених КПК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардепи 20 вересня також взяли за основу в першому читанні проєкт закону № 1224 про застосування Збройними силами техніки і зброї в особливий період.

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Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Вот так украинские военные моряки , превратились из героев в дезертиров! Интересно, у них теперь отберут звания ,награды и премии?)))))
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руденко евгений
руденко евгений
Куцырь Дмитрий, моряков не в бой посылали, моряки и должны были попасть в плен...
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Мудрые боги выдумали ноги,бегите ка-к-лы бегите.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Мокряки нервно заёрзали на стуле))))))))))))
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