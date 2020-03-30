Рада ухвалила закон, спрямований на боротьбу з COVID-19

У понеділок, 30 березня, монобільшість Верховної Ради ухвалила законопроєкт спрямований на боротьбу з коронавірусом COVID-19.

За проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)" №3268 від 27.03.2020 проголосувало 312 нардепів.

Прийнятий закон дозволить медикам в Україні використовувати світові практики при лікуванні коронавірусу COVID-19. Зокрема, закон дозволяє застосовувати в Україні для лікування пацієнтів з хворобою незареєстровані лікарські засоби, рекомендовані офіційним органом США, країн - членів Європейського Союзу, Великобританії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Китаю та Ізраїлю.

Закон передбачає:

Дозволяється застосовувати ліки ефективність в боротьбі з COVID-19 яких доведена в вище перерахованих країнах.

Закон дозволяє застосовувати в Україні для лікування пацієнтів з COVID-19 незареєстровані лікарські засоби, що рекомендовані офіційним органом в вище зазначених країнах.

З дозволу пацієнта дозволено застосовувати нові методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та лікарські засоби в боротьбі з хворобою.

Закон дозволяє застосовувати зареєстровані ліки за показаннями, які не вказані в інструкції для медичного застосування при наявності доведеної ефективності з лікування COVID-19 та/або якщо такі лікарські засоби рекомендовані офіційним органом вище зазначених країн.

Відзначається, що порядок призначення і застосування таких лікарських засобів встановлює Міністерство охорони здоров'я.

Новина оновлюється ...

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!